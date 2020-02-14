Песков прокомментировал признание Исинбаевой о Конституции

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал признание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, входящей в состав рабочей группы по поправкам в Конституцию, о том, что ранее она не читала Основной закон страны.

Песков заметил, что «подавляющее большинство населения нашей страны вряд ли читало Конституцию». «Гражданам это не нужно, гражданам главное, чтобы их основополагающие права были гарантированы», – приводит его слова ТАСС.

Накануне двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева на встрече президента России Владимира Путина с членами рабочей группы сообщила, что благодаря включению в группу по внесению поправок в Конституцию она прочитала Основной закон страны.

Представитель Кремля призвал не трактовать превратно слова спортсменки.

«В идеале, конечно, все должны читать Конституцию. Но вы, наверное, со мной согласитесь, что большинство граждан ее не читало?» – сказал Песков.

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Он подчеркнул, что даже если Исинбаева не читала до этого Конституцию, ей прекрасно известны «все нужды и чаяния российского спорта – важнейшего направления в целом, в социальной жизни страны и в государственной деятельности».

Песков, говоря о массе поступающих предложений по поводу поправок в Конституцию, акцентировал, что многие заслуживающие внимание инициативы и предложения могут быть законодательно оформлены по-иному.

Представитель Кремля подчеркнул, что широкое представительство рабочей группы по поправкам в Конституцию не понижает ее реноме, а делает поистине рабочим механизмом. Представителей культуры, отметил он, тоже вряд ли можно считать экспертами в правовых делах, но и они озвучивают предложения, которые определенно заслуживают внимания.

«Как это облечь в юридическую форму, это можно будет в рамках рабочего процесса решить с помощью тех специалистов-правовиков, которые также представлены обильно в составе комиссии», – сказал Песков.

«Наоборот, такое широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни», – заключил он.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин возложил на Центральную избирательную комиссию организацию подготовки и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.