Россия отреагировала на укрепление «восточного фланга» НАТО

Россия отслеживает укрепление «восточного фланга» НАТО и учитывает это при военном планировании, заявил посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

«Конечно, милитаризации Европы Москва не рада», – цитирует РИА «Новости» Лукьянова.

Он отметил, что США финансируют оборону стран Балтии, чтобы наращивать контингенты у российских границ и оправдывать значительные расходы на оборону.

«Подобная симптоматика происходящего в отношениях США со странами Прибалтики в плане укрепления «восточного фланга» НАТО, безусловно, российской стороной отслеживается и учитывается в текущем военном планировании», – добавил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву тревожат усиление активности Североатлантического альянса у границ России и Белоруссии, а также принятые на саммите альянса решения о наращивании военных бюджетов стран-членов.

Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год. В нем предусматривается выделение средств на военные нужды других стран НАТО и партнеров альянса.

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