Лавров назвал тревожной активность НАТО у границ России и Белоруссии

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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
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Как Чечня едва не развалила Россию

Штурм Грозного стал одной из самых страшных страниц в истории российских Вооруженных силФото: Reuters
Ровно 25 лет назад, 11 декабря 1994 года, президент Ельцин подписал указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». Началась так называемая первая чеченская война. Как и почему возник конфликт, который привел к одному из самых страшных поражений российской армии? Подробности...
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Украинская «машина ненависти» меняет формат

Скандальный сайт стал жертвой переговоров на высшем уровнеФото: ВЗГЛЯД
Один из самых скандальных информационных ресурсов Украины – сайт под циничным названием «Миротворец» – меняет свой формат работы. Этот ресурс, провоцирующий на Украине ненависть к русским и «сепаратистам», уже неоднократно пытались закрыть. Что означают эти перемены и как они связаны с недавней встречей Путина и Зеленского? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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На карте мира появилась новая страна

Игорь Окунев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Сегодня подведены итоги референдума о независимости острова Бугенвиль от Папуа – Новой Гвинеи. 97 процентов граждан проголосовали за отделение. Таким образом на планете появилось новое государство. Подробности...
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Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

Юрий Зайнашев, газета ВЗГЛЯД, редактор отдела политики
К 1995 году армия была уже внутренне развалена и деморализована. Армия, которую готовили воевать с Америкой, войдя в одну из республик на собственной территории, не знала, как себя вести. В итоге она повела себя, мягко говоря, как слон в посудной лавке. Подробности...
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Поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Лужков был далеко не худшим вариантом мэра (из возможных) в девяностые, когда нужно было хоть как-то защитить город от нашествия олигархата. Но он был никаким и даже вредным мэром в нулевые – когда уже можно и нужно было думать о развитии. Подробности...
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      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

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      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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              Лавров назвал тревожной активность НАТО у границ России и Белоруссии

              11 декабря 2019, 13:33

              Текст: Алина Назарова

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              Москву тревожат усиление активности Североатлантического альянса у границ России и Белоруссии, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

              Текст его выступления зачитал замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин на открытии научной конференции памяти Громыко в МГИМО.

              «Нас тревожит усиление военной активности НАТО вблизи границ Белоруссии и России, а также принятые на завершившемся саммите альянса в Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его стран. Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других», – говорится в тезисах министра, передает РИА «Новости».

              Лавров подчеркнул, что Россия продолжит адекватно реагировать на недружественные действия. «В остром кризисе находится система контроля над вооружениями. Нанесен ущерб системе стратегической стабильности действиями США, которые вслед за выходом из договора по ПРО разрушили ДРСМД. Сейчас под вопросом судьба ДСНВ. Как отметил президент Путин, блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира. Со своей стороны продолжим адекватно реагировать на недружеские действия, при этом к конфронтации Россия не стремится», – говорится в тезисах министра.

              «В противовес деструктивному курсу Вашингтона и его союзников продвигаем позитивную объединительную повестку дня, направленную на недопущение появления новых разделительных линий и формирования зоны равной и неделимой безопасности и широкого сотрудничества от Атлантики до Тихого океана», – добавил Лавров.

              Ранее в среду главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудили «всеобъемлющую деконфликтацию», затрагивающую в том числе киберпространство.

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