Лавров назвал тревожной активность НАТО у границ России и Белоруссии

Москву тревожат усиление активности Североатлантического альянса у границ России и Белоруссии, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Текст его выступления зачитал замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин на открытии научной конференции памяти Громыко в МГИМО.

«Нас тревожит усиление военной активности НАТО вблизи границ Белоруссии и России, а также принятые на завершившемся саммите альянса в Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его стран. Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других», – говорится в тезисах министра, передает РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что Россия продолжит адекватно реагировать на недружественные действия. «В остром кризисе находится система контроля над вооружениями. Нанесен ущерб системе стратегической стабильности действиями США, которые вслед за выходом из договора по ПРО разрушили ДРСМД. Сейчас под вопросом судьба ДСНВ. Как отметил президент Путин, блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира. Со своей стороны продолжим адекватно реагировать на недружеские действия, при этом к конфронтации Россия не стремится», – говорится в тезисах министра.

«В противовес деструктивному курсу Вашингтона и его союзников продвигаем позитивную объединительную повестку дня, направленную на недопущение появления новых разделительных линий и формирования зоны равной и неделимой безопасности и широкого сотрудничества от Атлантики до Тихого океана», – добавил Лавров.

Ранее в среду главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудили «всеобъемлющую деконфликтацию», затрагивающую в том числе киберпространство.

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