Сенат США запретил Трампу начинать войну с Ираном

Верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов приняла резолюцию об ограничении полномочий американского президента Дональда Трампа в части использования вооруженных сил США против Ирана.

Инициативу одобрили 55 сенаторов, против высказались 45 законодателей. За документ проголосовали все представители Демократической партии США в Сенате, а также восемь республиканцев, передает ТАСС.

Резолюция обязывает президента США не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от Конгресса соответствующее разрешение, либо не произойдет «неминуемая атака на Соединенные Штаты». Если же боевые действия против Ирана уже были начаты, то резолюция предписывает администрации США в течение 30 дней их прекратить на период, пока не будет получено одобрение законодателей.

Автором документа выступил бывший кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии сенатор Тим Кейн. По его словам, резолюция «не направлена против президента Трампа, она будет в равной степени применяться к любому президенту». «Принципиальный вопрос состоит в том, что Конгресс несет ответственность за самое важное решение из тех, которое мы должны принимать», – считает Кейн.

Теперь инициатива отправляется в Палату представителей, где, как ожидается, ее поддержит демократическое большинство. Белый дом уже сообщил, что Трамп в этом случае намерен наложить вето на резолюцию.

В январе Палата представителей приняла аналогичную резолюцию, но она, в отличие от резолюции Сената, не являлась обязательной и носила декларативный характер.

Напомним, в начале января США провели спецоперацию в Ираке, в результате которой был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

В результате удара Ирана по базам США в Ираке пострадали более 100 американских военнослужащих.

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