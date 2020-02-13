Стало известно о возможном участии Франции в создании российско-китайского самолета

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что французская компания Safran может принять участие в проекте российско-китайского авиалайнера CR929.

«Мы сегодня обсуждали ряд перспективных моментов относительно возможного участия компании Safran в бое поставщиков и разработчиков агрегатов для российско-китайского проекта 7929, широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Мы рассматриваем наших партнеров (Safran), как серьезную заявку на участие в этом проекте», – сказал Мантуров. передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2019 года индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков заявил о возможном создании с Китаем двигателя для перспективного широкофюзеляжного лайнера CR929 на базе разрабатываемого в России ПД-35.

В компании «Гражданские самолеты Сухого» сообщали, что CR929 может стать однопилотным самолетом.