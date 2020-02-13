Суд оштрафовал Facebook на 4 млн рублей

Московский суд постановил оштрафовать корпорацию Facebook на 4 млн рублей по заявлению Роскомнадзора из-за отказа предоставить сведения о локализации данных российских пользователей.

Компания была признана виновной за отказ предоставить сведения о том, что данные российских пользователей соцсетей расположены на серверах, физически находящихся в России, передает РИА «Новости».

«Признать иностранное юридическое лицо Facebook, Inc виновным в совершении административного правонарушения <...> Назначить наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей », – постановила судья Александра Михалева.

Представитель Facebook не пришел на заседание суда, дело было рассмотрено в его в отсутствие.

Аналогичный штраф ранее был назначен компании Twitter.

Хранить данные россиян в России обязывает закон о персональных данных, который вступил в силу в сентябре 2015 года.

В январе сообщалось, что Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американских компаний Facebook и Twitter.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что для американских компаний Facebook и Twitter за повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных гораздо более эффективной мерой являются крупные штрафы, а не блокировка.