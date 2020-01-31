Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американских компаний Facebook и Twitter.

«Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook, Inc и Twitter, Inc. Указанные компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомтсва.

Там же отмечается, что за данное нарушение предусматривается административный штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей.

Соответствующий протокол был составлен в присутствии представителя компании Twitter. Представитель компании Facebook на подписание протокола не явился. Копию документа направят в адрес компании в течение трех дней.

Это не первый подобный случай. в апреле 2019 года московский суд уже штрафовал Twitter за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории России.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что для американских компаний Facebook и Twitter за повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных гораздо более эффективной мерой являются крупные штрафы, а не блокировка.