Останки человека найдены на юге Казахстана после беспорядков

При разборе завалов магазина, сгоревшего во время беспорядков на юге Казахстана, обнаружены останки человека, сообщила правительственная комиссия по ликвидации последствий.

«11 февраля в 12.07 в дежурную часть департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение о том, что в селе Масанчи Кордайского района в здании «Торговый центр» (после пожара, имеется обрушение крыши) в ходе расчистки под завалами обнаружены обгоревшие человеческие останки», – сказано в сообщении комиссии, передает РИА «Новости».

Для установления личности останки направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, в ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. Погибли десять человек, к врачам обратились более 170 человек. В результате конфликта было задержано почти 50 человек.

Правоохранители не исключают, что столкновения вспыхнули на межнациональной почве. Нападению подверглись представители диаспоры дунган – говорящие на китайском языке мусульмане. Позже генпрокуратура Казахстана начала расследование в отношении трех граждан за призывы к межнациональной вражде и совершению насилия.