Соловьев не стал осуждать за хохот сообщавшую о выплатах льготникам ведущую

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей ГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, которую на съемках рассмешил текст о выплатах льготникам.

Новикова сообщала, что с февраля вырос размер пособий льготникам, индексации подвергся входящий в состав выплат набор социальных услуг. Ведущая рассказывала, что его размер составит более 1,5 тыс. рублей, из них около 900 рублей можно будет направить на медикаменты, 137 рублей – на путевку в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшуюся сумму – на проезд «на международном транспорте» к месту лечения и обратно. Предложенные формулировки (или собственная оговорка) вызвали у ведущей хохот, передает ТАСС.

Отметим, что «Набор социальных услуг» включает в себя «бесплатный проезд на междугородном (а не международном – прим. ВЗГЛЯД) транспорте к месту лечения и обратно».

При этом ведущая порадовалась, что запись велась не в «прямом эфире». Однако видео все равно попало в интернет

Соловьев считает, что «такие вещи без разрешения человека, который в кадре, выкладывать не стоит», передают «Народные новости».

Он подчеркнул, что на записи не было «нецензурной лексики, просто смешно», но нужно было «у человека, который в кадре, спросить разрешения». К самой Новиковой Соловьев не высказал претензий. По его словам, «всякое бывает», он и сам «оказывался в подобных ситуациях, когда с пятого раза говоришь все правильно, а поначалу все срывается».

Как рассказал директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев, в отношении ведущей никаких мер принято не было. Однако, добавил он, уже известно, кто именно выложил видео в Сеть.