Индийские астронавты начали обучение в ЦПК

Обучение четырех представителей Индии в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) начинается 10 февраля, говорится в сообщении центра.

«В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 10 февраля в рамках международного сотрудничества начинается подготовка четверых представителей Индийской организации космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) в качестве кандидатов для полета в космос», – передает ТАСС сообщение ЦПК.

В сообщении отмечается, что все кандидаты служили летчиками-истребителями в ВВС Индии. Они были отобраны индийским национальным космическим агентством после серьезных испытаний.

«Общая программа подготовки индийских кандидатов, которая продлится один год, предусматривает комплексную и медико-биологическую подготовку с регулярными физическими занятиями, а также изучение систем транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз», – уточнили в центре.

Начальник ЦПК Павел Власов рассказал, что в рамках обучения они пройдут тренировки по действиям при нештатной посадке спускаемого аппарата ТПК в различных климатогеографических зонах, совершат полеты на Ил-76МДК с воспроизведением режимов кратковременной невесомости и пройдут другие виды экстремальной подготовки. Основная часть подготовки будет проходить на базе ЦПК.

Напомним, 1 января глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван заявил, что четверо индийских астронавтов начнут готовиться к первой индийской пилотируемой миссии «Гаганьян» в России с третьей недели января.

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