YouTube начал удалять информацию о подтасовках на выборах президента США

Видеохостинг YouTube начал удалять материалы, содержащие утверждения о масштабных подтасовках или ошибках при подсчете бюллетеней на состоявшихся в США выборах, говорится в материале, размещенном в официальном блоге YouTube.

«С сегодняшнего дня и в дальнейшем мы начинаем убирать любую информацию, которая вводит людей в заблуждение и содержит утверждения относительно того, что масштабные подтасовки или ошибки изменили исход президентских выборов в США в 2020 году», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Отмечается, что будут убраны видеоматериалы, в которых утверждается, что кандидат на пост президента США победил на выборах благодаря ошибкам в компьютерных программах или в результате ошибок при подсчете бюллетеней.

«Мы начинаем проводить эту политики с сегодняшнего дня и активизируем эти действия в предстоящие недели», – добавили в YouTube.

В то же время, как указывается в сообщении, «новостные материалы и комментарии по этим вопросам, как всегда, могут находиться на нашей платформе, если имеют достаточный образовательный, документальный, научный или художественный контекст».

Как отметила телекомпания CNN, это решение прежде всего будет иметь последствия для телеканалов и отдельных лиц, ставящих под сомнение победу кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена на президентских выборах.

Напомним, власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Попытка предвыборного штаба Трампа оспорить результаты выборов в Джорджии завершилась неудачей. Однако штаб Трампа заявил, что в Джорджии «задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты». Ряд сторонников Трампа считают, что местные легислатуры (законодательные собрания) могут назначить дружественных ему выборщиков вопреки воле избирателей.