В России испытают единую вакцину от гриппа и коронавируса в виде капель

Бинарную вакцину против COVID-19 и гриппа, созданную Институтом экспериментальной медицины (ИЭМ) из Петербурга и компанией «Биокад», рассчитывают испытать на добровольцах в 2021 году, заявил директор института, доктор биологических наук Александр Дмитриев.

«Вакцинные кандидаты находятся на стадии доклинических исследований. Мы планируем их завершить к концу нынешнего года, и в 2021 году планируются клинические исследования на добровольцах – первая-вторая фаза клинических испытаний», – заявил Дмитриев, передает ТАСС.

Препарат предполагается выпускать в форме капель в нос. По мнению ученых, вакцина сможет одновременно бороться с гриппом и коронавирусом.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.