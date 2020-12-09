Анонсировано изменение состава учредителей РУСАДА

Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в ближайшее время произведет изменения в числе учредителей организации, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«В ближайшее время пройдет общее собрание членов РУСАДА, на котором будут произведены изменения в числе учредителей агентства. Равно как и будет новый наблюдательный совет. Таким образом, тот вакуум в руководстве, который возник, будет носить непродолжительный характер», – сказал Поздняков в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он отметил, что и.о. гендиректора Михаил Буханов достаточно компетентный специалист. «Он работает, пока не пройдут все конкурсные процедуры. В работе и операционной деятельности РУСАДА нет никакого разрыва, и это для нас очень важно. Мы как уходящие учредители заинтересованы в том, чтобы ни на секунду процесс планирования и тестирования РУСАДА не прерывался», – добавил президент ОКР.

С 1 января 2021 года вступает в силу обновленная версия всемирного антидопингового кодекса WADA. Документ содержит новые обязательные требования применительно к статусу коллегиальных органов управления национальных антидопинговых агентств. Согласно документу, представители исполнительных органов власти, национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления национального антидопингового агентства.

«Считаем ли мы, что национальные олимпийские комитеты могут быть учредителями и членами набсовета? Если это касается всех государств, то, безусловно, мы это поддерживаем как часть большой спортивной семьи. В предыдущие годы существовали попытки поставить некие условия РУСАДА, которые не соответствовали бы другим антидопинговым агентствам. К счастью, в ходе наших переговоров с представителями WADA мы добились того, что этот процесс происходит одновременно во всех антидопинговых агентствах мира», – отметил Поздняков.

В свою очередь источники агентства сообщили, что новыми учредителями РУСАДА станут организации, не имеющие отношения к спорту.

ОКР и Паралимпийский комитет России (ПКР) являются учредителями РУСАДА. Ранее председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сообщил, что все члены набсовета РУСАДА 1 января 2021 года покинут свои должности. Помимо Ивлева в наблюдательный совет РУСАДА входят Елена Исинбаева, Владимир Чехонин, Сергей Хрычиков, Сергей Рязанский и Андрей Строкин.

В августе общее собрание учредителей РУСАДА согласилось с рекомендациями наблюдательного совета организации, Юрий Ганус покинул пост генерального директора организации.

В июле депутат Госдумы и двукратный олимийский чемпион Вячеслав Фетисов предложил топ-менеджерам РУСАДА отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу агентства.