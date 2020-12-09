Столетний ветеран войны из Татарстана получил орден за подвиг спустя 75 лет

Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Татарстана Гиндулла Сахипов спустя 75 лет получил орден Красной Звезды за свой подвиг в мае 1945 года, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

По информации пресс-службы, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в формате видеоконференцсвязи провел прием граждан, также ветераны Великой Отечественной войны и их семьи получили ранее не врученные награды и документы на них.

«Орден Красной Звезды получил 100-летний житель Татарстана Гиндулла Сахипов за мужество и отвагу, проявленные при боях в мае 1945 года. Из наградного листа следует, что 1 мая 1945 года Сахипов, оставшись один у минометного расчета, под шквальным огнем отразил контратаку противника силою до батальона, которая проходила при поддержке трех танков и пяти бронетранспортеров», – передает РИА «Новости» слова Лапина.

Как отметил Лапин, Сахипов – заслуженный герой Великой Отечественной войны, который прошел ее с первого до последнего дня. «Для меня, как для уроженца Казани, огромная честь поздравить земляка, нашего великого участника Великой Отечественной войны с заслуженной наградой, которая нашла его в результате поднятия архивных документов благодаря поиску со стороны руководства министерства обороны, руководства Татарстана», –цитирует Лапина пресс-служба.

Документы на орден Красной Звезды и орден Славы III степени также передали сыну участника Великой Отечественной войны Николаю Стародубцеву из Татарстана. Его отец Семен Стародубцев в ноябре 1944 года отразил четыре контратаки противника и поднял за собой взвод на атаку. В этом бою он уничтожил трех гитлеровцев, при дальнейшем продвижении вперед в трудную минуту боя заменил командира взвода, выбывшего из строя по ранению. В феврале 1945 года, будучи тяжело раненным, продолжил руководить своим взводом и ворвался в траншеи противника.