Меркель поддержала ужесточение ограничений для борьбы с COVID-19 В ДНР отреагировали на призыв Кравчука относительно Минских переговоров В Белоруссии умер подписавший Беловежские соглашения экс-премьер Вячеслав Кебич 9 декабря 2020, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич умер в Минске на 85-м году жизни, сообщили в Совете министров Белоруссии. «Да, Вячеслав Францевич Кебич умер», – передает ТАСС сообщение белорусского правительства. Вячеслав Францевич Кебич родился 10 июня 1936 года в деревне Конюшевщина (Новогрудское воеводство, ныне Першайский сельсовет, Воложинского района Минской области Белоруссии). В 1958 году окончил машиностроительный факультет Белорусского политехнического института. Учился в Высшей партийной школе при ЦК КПБ. После окончания института, работал инженером-технологом, старшим инженером-технологом, начальником участка, начальником цеха, заместителем главного инженера Минского завода автоматических линий. В 1973–1978 годах – главный инженер, директор Минского станкостроительного завода им. С.М. Кирова В 1978–1980 годах – генеральный директор Минского ПО по выпуску протяжных и отрезных станков им. С.М. Кирова В 1980–1985 годах – второй секретарь Минского городского комитета КПБ, заведующий отделом ЦК КПБ, второй секретарь Минского ОК КПБ. В 1985–1990 годах – заместитель председателя Совета Министров БССР - Председатель Госплана БССР. В 1989-1991 годах – народный депутат СССР. В 1990–1994 годах – председатель Совета министров Белорусской ССР и независимой Республики Беларусь. 8 декабря 1991 года вместе со Станиславом Шушкевичем от имени Белоруссии подписал беловежское соглашение о ликвидации СССР и стал первым премьер министром до 21 июля 1994 года. Участник президентских выборов 1994. В 1996–2004 годах – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. С 1994 года – председатель Белорусского торгово-финансового союза.

