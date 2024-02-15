МИД Польши: Версия покушения в деле крушения Ту-154 использовалась для пропаганды

Глава МИД Польши Сикорский: Версия о покушении в деле авиакатастрофы под Смоленском использовалась для пропаганды

Tекст: Дарья Григоренко

Сикорский, комментируя следствие, отметил, что это следствие об авиационном происшествии, а не покушении, как утверждает лидер партии, вела польская комиссия по расследованию авиационных происшествий, и эта польская комиссия опубликовала отчет, который предыдущее правительство сняло с правительственных серверов, передает РИА «Новости».

По его словам, данный доклад глава правящей в то время партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сам использовал в польском суде. Однако, отметил Сикорский, это тот доклад, который Качиньский представил в суде в качестве доказательства. Он подчеркнул, что сейчас все говорят о покушении в целях пропаганды, а если речь идет о компенсациях или представления доказательств в суде – то это уже происшествие. Он посоветовал определиться, о чем именно идет речь.

Ранее в Минобороны Польши сообщили, что польское правительство признает доклад комиссии касательно расследования крушения самолета Ту-154М под Смоленском в 2010 году окончательным и достоверным.

Полонист Станислав Стремидловский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Польша отказалась от иска к России по крушению Ту-154 под Смоленском.