В Полтавской области отключили свет из-за аварий

Tекст: Алексей Дегтярев

Аварийные отключения электроэнергии введены в Миргородском и Полтавском районах Полтавской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Это произошло после повреждения подстанции во время ночной воздушной тревоги, которая длилась почти десять часов. В компании заявили, что в этих районах введен график аварийных отключений в объеме 50 МВт.

Сообщается, что отключения вызваны повреждениями на подстанции в Сумах, повлекшими сбои в электроснабжении. Кроме того, аварийные отключения введены также в Харькове и Харьковской области.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли экономия электроэнергии в Евросоюзе помочь Украине с электричеством.