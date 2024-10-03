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    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    5 комментариев
    3 октября 2024, 11:55 • Новости дня

    Экс-депутат ЕС назвал Украину колонией Запада

    Экс-депутат ЕС Уоллес заявил, что Украина стала колонией США из-за политики Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший депутат Европарламента Мик Уоллес обвинил США и ЕС в колонизации Украины и отметил, что в 2020 году Киев снял запрет на продажу сельхозугодий ради кредита МВФ.

    По его словам, Украина превращается в колонию ЕС и США, передает ТАСС.

    Политик выразил мнение, что западные страны, в первую очередь США и ЕС, колонизируют Украину, не заботясь о ее населении.

    «Западным компаниям совершенно нет дела до умирающих за США украинцев из рабочего класса, у которых они крадут землю», – подчеркнул Уоллес.

    Он также отметил, что НАТО ведет войну чужими руками, что приносит Украине только разрушения.

    Кроме того, Уоллес напомнил, что в 2020 году Украина изменила свое законодательство и сняла запрет на продажу сельхозугодий, чтобы получить кредит от Международного валютного фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям. Ранее газета сообщала, что подобные сделки могут привести к увеличению иностранного влияния на экономику Украины.

    2 октября 2024, 20:45 • Новости дня
    В Госдепе оказались поражены способностями армии и ОПК России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское руководство поразило наращивание работы Российской армии и российского оборонно-промышленного комплекса в последние два года, заявил первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл.

    «На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских Вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас», – сказал Кэмпбелл, передает ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон удивила способность российской стороны восполнять потерянные танки, запасы ракет, беспилотников, и все это вызывает тревогу.

    США поделились этими опасениями с союзниками в Европе, там также разделяют это мнение, заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.

    В феврале президент России Владимир Путин сообщал, что производство танков в стране выросло в пять раз с начала специальной военной операции.

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    2 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу дело инженера «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене за передачу чертежей украинским спецслужбам за деньги.

    По версии следствия, Мухаметов вместе с супругой Викторией передал украинским спецслужбам чертежи за 100 тыс. руб., передает «Коммерсант». На допросе Виктория призналась, что они планировали жить на полученные деньги.

    Супруги были задержаны за мелкое хулиганство в марте 2023 года и первоначально арестованы на 12 суток. После выхода из спецприемника их обвинили в госизмене. По месту жительства пары были изъяты «предметы шпионской деятельности», а передача чертежей украинской стороне могла угрожать безопасности ВС России.

    Накануне судья продлил арест Виктории Мухаметовой до 17 марта 2025 года. Следующее заседание по ее делу назначено на 11 октября. Сегодня, 2 октября, начался процесс по делу Данила Мухаметова. Суд также продлил его арест до 17 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

    Ранее в Курганской области задержали 18-летнего жителя Шадринска за передачу данных о воинской части министерству обороны Украины, он уже обвинен в государственной измене и заключен под стражу.

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    2 октября 2024, 20:11 • Видео
    Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

    После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    2 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой

    Аналитик: ВС РФ освободили 823 кв. км в Донбассе в августе и сентябре

    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска продвигаются в Донбассе с рекордной скоростью, освободив 823 квадратных километра за август и сентябрь, что связано с усовершенствованной тактикой ВС РФ, заявил газете The Washington Post (WP) аналитик финской компании Black Bird Group Паси Паройнен.

    Эксперт отметил, что наиболее успешное продвижение пришлось на период с середины августа по середину сентября, когда вооруженные силы Украины предпринимали атаки на Курскую область. Паройнен заявил, что российские войска смогли добиться успехов благодаря усовершенствованной тактике ведения боевых действий, сообщает ТАСС.

    Украинские военные, в свою очередь, сообщили изданию, что они не в силах противодействовать такой тактике, которая объединяет преимущества ВС РФ в мощные и скоординированные атаки. Они подчеркнули, что это создает значительные трудности в обороне их позиций на передовых рубежах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали выводить подразделения из Угледара после получения разрешения на маневрирование. В это время, согласно данным Bloomberg, российские войска завладели Угледаром, что лишило ВСУ важного стратегического пункта в Донбассе. На фоне этих событий Генштаб вооруженных сил Украины ранее называл обстановку на фронте сложной из-за потери Угледара. В дополнение к этому военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск.

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    2 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    В 72-й бригаде ВСУ рассказали о хаотичном отступлении из Угледара

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Украинские СМИ указывают, что успешные действия российских войск вынудили ВСУ отступить, не дожидаясь соответствующего приказа. Украинские военные покидали позиции под ударами дронов и артиллерии, многие считаются пропавшими без вести.

    Один из военных ВСУ заявил: «Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны». Он пожаловался, что некоторые группы военных оказались дезориентированы, оставшись без связи; в результате им пришлось самостоятельно решать, как поступить, и многие выбрали отступление. Позиции покидали по ночам, шли по минным полям по обозначенным следам, чтобы не идти по простреливаемой дороге на Богоявленку.

    Представитель штаба батальона 72-й бригады заявил, что «бригада стерлась в ноль». Рассказывая о ситуации в своем батальоне, он сообщил, что из 350 человек (по штату) людей осталось на один взвод – до 30, включая механиков и водителей. Бойцов пехоты, которые должны были удерживать «полосу» в 2–3 км «было 14–18 человек».

    По мнению украинских военных, командование ВСУ слишком долго не давало приказ об отступлении. Приказ не поступил даже после того, как город оказался в фактическом оперативном окружении и невозможность удержать его стала очевидной, пишут украинские СМИ.

    Напомним, Угледар освобожден российскими войсками. Военнослужащий вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

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    3 октября 2024, 00:30 • Новости дня
    Тело наемника вернули с Украины в Колумбию без внутренних органов

    У наемника из Колумбии Фино на Украине изъяли основные внутренние органы после смерти

    Тело наемника вернули с Украины в Колумбию без внутренних органов
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Семья наемника из Колумбии Майкла Рамиреса Фино, которого российские военные ликвидировали в ходе специальной военной операции, оказалась шокирована тем, что с Украины тело близким вернули без внутренних органов.

    Фино участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины в Курской области. Он возглавлял штурмовую группу и был ликвидирован в районе Суджи, предположительно, снайпером. Наемник получил известность, так как часто появлялся на украинском ТВ, пишет «Комсомольская правда».

    Близкие Фино оказались шокированы тем, что в Боготу его тело вернули без основных внутренних органов. Семья обратилась к журналистам, чтобы добиться ответа от Киева в связи с изъятием органов у наемника. Украинский так называемый Интернациональный легион сообщил матери Фино, что изъятие органов прописано в контракте.

    «Оказывается, где-то там мелким текстом было указано, что в случае гибели внутренние органы наемника подлежат изъятию. Мол, кровь, сердце, почки и печень умерших военнослужащих изымают для раненых», – пишет «Комсомольская правда».

    Напомним, уже неоднократно сообщалось о работе «черных трансплантологов», в том числе иностранных, на Украине и рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.

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    3 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Зеленский включил в «план победы» действия для стран по всему миру
    Зеленский включил в «план победы» действия для стран по всему миру
    @ Ting Shen/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский «план победы» предусматривает меры, которые могли бы осуществить страны «по всему миру», сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    «План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина», – приводит слова Миллера РИА «Новости».

    Представитель Госдепа отметил, что украинский план включает в себя шаги, которые «могли бы предпринять государства по всему миру». При этом озвучивать подробности Миллер не стал, заявив, что Киев сам должен объявлять о своих инициативах.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что президент США Джо Байден критически оценил «план победы», представленный украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон.

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    3 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Имущество украинского миллиардера арестовано в России
    Имущество украинского миллиардера арестовано в России
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В России арестовано имущество украинского миллиардера Александра Гереги, свидетельствуют документы.

    Имущество арестовали весной, передает РИА «Новости».

    Напомним, в 2022 году парламент Крыма национализировал имущество украинских олигархов, в том числе относящееся к ООО «РусЛайн Ко», учредителями которого выступали и компании Гереги. Он включен в российский санкционный список. До специальной военной операции России на Украине Герега входил в число самых богатых людей на Украине по версии украинского Forbes.


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    3 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Рогов объяснил заявление Зеленского о новой ракете

    Рогов назвал слова Зеленского о новой ракете попыткой прикрыть поставки западного оружия

    Рогов объяснил заявление Зеленского о новой ракете
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что слова Зеленского о новой ракете служат прикрытием для поставок западного вооружения, включая ракеты, которые могут быть использованы для ударов по России.

    По его словам, заявление Владимира Зеленского о разработке новой баллистической ракеты является лишь прикрытием для поставок западного оружия, передает РИА «Новости».

    Рогов уверен, что под видом новой ракеты Украине могут быть переданы западные технологии и вооружение, которые затем будут использованы для ударов вглубь российской территории. «Это заявление не более чем прикрытие поставок западного оружия, западных ракет, которые режим Зеленского выдаст за украинские, чтобы попытаться нанести удары вглубь России», – отметил он.

    По словам Рогова, украинская сторона за последние десятилетия не смогла разработать ничего нового в сфере вооружений. Максимум, что удавалось украинским конструкторам в этой области, – это модификация советских ракетных комплексов, что, по его мнению, является пределом их возможностей.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.

    Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что украинский «план победы» предусматривает меры, которые могли бы осуществить страны «по всему миру». На фоне этих событий Зеленский провел переговоры с руководителями иностранных оборонных компаний на форуме в Киеве, обсуждая расширение сотрудничества и усиление производственных возможностей.

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    2 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    Зеленский произвел кадровые изменения в украинской разведке

    Зеленский уволил Синайко и назначил Богача зампредом Службы внешней разведки Украины

    Зеленский произвел кадровые изменения в украинской разведке
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки, уволив Олега Синайко и назначив Геннадия Богача новым заместителем главы ведомства.

    В соответствии с указами, опубликованными на сайте главы украинского государства, Олег Синайко был освобожден от должности заместителя главы ведомства, а его место занял Геннадий Богач, сообщает ТАСС.

    Кроме того, в числе изменений, указанных в документах, значится перевод Олега Луговского с должности заместителя руководителя на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление на увольнение всех своих заместителей и госсекретаря, что стало неожиданным шагом в украинской политике. Вслед за этим, Кабинет министров Украины принял решение об увольнении замминистра обороны Станислава Гайдера и госсекретаря Людмилы Дараган, оставив без внимания предложение министра удалить еще двух заместителей, что вызвало дискуссии в политических кругах.

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    2 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия взяла контроль над стратегически важным Угледаром

    Bloomberg: Россия взяла контроль над стратегически важным Угледаром в Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска завладели Угледаром, что лишило ВСУ важного стратегического пункта в Донбассе, обладающего выгодным расположением и транспортной связью с Крымом, пишет Bloomberg.

    Как пишет издание, потеря этого стратегически важного города лишила Вооруженные силы Украины ключевого форпоста в Донбассе, передает «Российская газета». Угледар расположен на возвышенности, что дает преимущество в наблюдении и обороне.

    Кроме того, город находится вблизи железнодорожной линии, соединяющей Донецк с Крымом. Эта линия может использоваться как альтернатива Керченскому мосту и морскому переходу на полуостров, что делает ее стратегически значимой для логистики и снабжения.

    Ранее Генштаб ВСУ назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике. В то же время военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Наконец, ВСУ подтвердили выход из Угледара, что свидетельствует о серьезной перемене в стратегических позициях на фронте.

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    3 октября 2024, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
    ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ задержала группу украинских шпионов, которые пытались незаконно проникнуть в Россию через Литву, причем одной из их целей было похищение ребенка.

    По данным ФСБ, задержана группа шпионов, пытавшихся проникнуть на территорию России из Литвы, передает РИА «Новости».

    В ходе расследования выяснилось, что основной целью шпионов была организация похищения и вывоза из России ребенка, отцом которого является сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

    Задержанные признались в намерениях, а также сообщили о наличии в их группе специального человека, ответственного за эту операцию.

    Кроме того, по данным ФСБ, украинская военная разведка активно собирала информацию о защищенности российско-литовского участка государственной границы.

    Операция по задержанию украинских шпионов была тщательно спланирована и проведена без инцидентов. ФСБ подтверждает, что все задействованные лица задержаны и находятся под стражей.

    Более того, задержанные подтвердили, что планировали похищение ребенка и его вывоз из России.

    Ранее ФСБ задержала в ЛНР корректировщицу ракетных ударов Киева. До этого задержали гражданку Украины из города Рубежное, корректирующую удары ВСУ по Луганской народной республике.

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    2 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Венгрия заблокировала новую отправку инструкторов ЕС на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона не дает Европейскому союзу отправить инструкторов и советников для подготовки украинских военных, заявил глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

    Стартовавшая в ноябре 2022 года миссия ЕС по подготовке ВСУ скоро закончится, сейчас обсуждается вопрос о ее продлении и отправке инструкторов и советников на украинскую территорию, сказал Сийярто, передает РИА «Новости».

    Там они должны участвовать в координации подготовительной миссии повышать ее эффективность. «Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта... Так что на это предложение мы говорим нет», – пояснил Сийярто.

    Венгрия не готова поддерживать предложение в текущей форме и попросила его переработать.

    До этого Сийярто заявлял, что Венгрия не прекратит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    2 октября 2024, 13:28 • Новости дня
    ВСУ подтвердили выход из Угледара

    Украинские войска вышли из Угледара по приказу командования

    ВСУ подтвердили выход из Угледара
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные получили разрешение на маневрирование и начали вывод подразделений из Угледара, о чем сообщила оперативно-стратегическая группировка «Хортица».

    Украинские войска начали эвакуацию из Угледара, передает ТАСС.

    Группировка «Хортица» подтвердила, что высшее командование дало разрешение на вывод подразделений из этого населенного пункта.

    По словам представителей командования, вывод войск из Угледара проходит в рамках специально организованного маневра, передает «Страна.ру».

    Генштаб Вооруженных сил Украины называл обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

    Ранее военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

    До этого сообщалось, что российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, что стало редким случаем появления западной техники на данном участке фронта.

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    2 октября 2024, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки Южная группировка освободила Верхнекаменское в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 855 человек, бронемашину, американскую гаубицу М777, две британские гаубицы FH-70. Также уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 109-й бригад нацгвардии, 112-й и 119-й бригад теробороны у Щербиновки, Светлого, Александрополя и Курахово в ДНР, она также отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ.

    В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 630 человек, БТР, бронемашину, пять автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    Ранее российские военные освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР.

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    3 октября 2024, 01:00 • Новости дня
    Лавров оценил позицию Китая по Украине

    Лавров назвал позицию Китая по Украине сбалансированной и последовательной

    Лавров оценил позицию Китая по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия считает позицию Китая по украинскому конфликту сбалансированной и последовательной, Пекин «учитывает главное» в данном вопросе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    В статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, Лавров заявил: «Отмечаем сбалансированный и последовательный подход китайской стороны к ситуации вокруг кризиса на Украине».

    Лавров отметил, что Китай, предлагая варианты урегулирования ситуации, «учитывает главное – необходимость устранения первопричин конфликта». В числе таких первопричин указываются расширение НАТО, создание Западом антироссийского военного плацдарма на Украине, госпереворот на Украине в 2014 году и его поддержка западными странами, а также «политика истребления всего русского», которую проводит киевский режим.

    Напомним, Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса. Страны – участницы платформы высказались против наращивания эскалации.

    Коментарии (13)
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    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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