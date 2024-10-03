Экс-депутат ЕС Уоллес заявил, что Украина стала колонией США из-за политики Запада

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Украина превращается в колонию ЕС и США, передает ТАСС.

Политик выразил мнение, что западные страны, в первую очередь США и ЕС, колонизируют Украину, не заботясь о ее населении.

«Западным компаниям совершенно нет дела до умирающих за США украинцев из рабочего класса, у которых они крадут землю», – подчеркнул Уоллес.

Он также отметил, что НАТО ведет войну чужими руками, что приносит Украине только разрушения.

Кроме того, Уоллес напомнил, что в 2020 году Украина изменила свое законодательство и сняла запрет на продажу сельхозугодий, чтобы получить кредит от Международного валютного фонда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям. Ранее газета сообщала, что подобные сделки могут привести к увеличению иностранного влияния на экономику Украины.

