Америку перестают слушаться. Этот вывод сделало агентство Bloomberg, анализируя шаги американских врагов.

Так, например, Штаты просят Иран не отправлять в Россию баллистические ракеты – а он отправляет (словам президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана о том, что это не так, мало кто верит). Штаты просят Китай не поставлять России промышленные товары и технологии, которые помогают Москве справляться с санкциями и вести СВО, – а Китай поставляет. Более того, эти две страны (вместе с Северной Кореей, которую США могли бы попросить, но изначально понимали, что бессмысленно) в компании с Россией, как пишет Bloomberg, «углубляют связи, чтобы бросить вызов американскому доминированию, несмотря на то что сталкиваются с некоторыми из самых масштабных санкций, которые когда-либо вводил Запад».

И на этом примеры неподчинения не заканчиваются. Бунтует Венесуэла, чей президент Николас Мадуро выиграл выборы и игнорирует требования Соединенных Штатов пересмотреть их итоги. Бунтуют йеменские хуситы, которые не обращают внимания на попытки флота США лишить их возможности мешать судоходству в Красном море. Бунтуют страны Черного континента, благодаря чему «Вашингтон и его союзники были вытеснены с баз в Африке на фоне усиления там влияния России и Китая». Наконец, бунтуют даже союзники в лице Израиля, которые ведут свою политику без оглядки на интересы Вашингтона – а иногда даже наносят этим интересам серьезный ущерб.

Почему так происходит? Причин три.

Во-первых, это резкий крен национальных государств в сторону национального же суверенитета. Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей. Ну и, соответственно, стали более активно защищать свои национальные интересы – понимая, что кроме них их самих никто защищать не будет.

Во-вторых, они очень быстро оценили, что защищать эти национальные интересы не так уж и сложно, как это могло бы показаться на первый взгляд. Многим в свое время мешали различные страхи перед методами американского принуждения – санкциями, гуманитарными интервенциями, бомбежками и даже «изоляцией». Однако Россия показала, что не так страшны эти санкции, как их малюют западные СМИ и НКО. Что даже развитое, интегрированное в мировую экономику государство (а не только условная КНДР, которой нечего терять, кроме своего кимчи и ядерного оружия) вполне способно выдержать мощнейшие в истории западные санкции. Для этого нужна лишь политическая воля руководства, а также сплоченность народа. Сплоченность, которая достигается прежде всего благодаря уверенности в правоте собственных действий, помноженную на национальную гордость. И сейчас, посмотрев на Россию, тот же Китай (до этого постоянно пытавшийся отпетлять от конфликта с американцами) набирается политического мужества для прямого противостояния.

Ну и, наконец, третья причина в том, что американские политики, мягко говоря, резко потупели. Приход к власти поколения фантазеров-глобалистов, отсутствие глобальной политической конкуренции, специфика внутриполитического отбора на праймериз (когда наверх выносит радикалов) – все это привело к тому, что вот уже как минимум пятый избирательный цикл у власти в США находятся люди, не способные управлять глобальными процессами. Не способные создавать то, что некоторые российские сторонники теорий заговора называют «управляемым хаосом». Хаос (будь то «арабская весна», попытки сдержать Россию за счет концепции цветных революций или же стремление вернуть под свой контроль дрейфующие к Китаю Африку и Латинскую Америку) очень быстро превращался в неуправляемый, создавая новые возможности и комбинации для более вдумчивых и сообразительных политиков из того же Китая, России, Ирана и т. п.

Однако главная проблема для США сейчас даже не в том, что бунтуют стратегические противники. Вашингтон теряет контроль и над союзниками – теми, чьими ресурсами он привык пользоваться для обеспечения глобального доминирования и которых он привык использовать в роли региональных инструментов.

Бунтует уже не только Турция (которую возглавляет многолетний лауреат премии двух стульев Реджеп Эрдоган), но и лояльная некогда Саудовская Аравия. Королевство двух святынь, трезво оценив возможности и, главное, желание Вашингтона обеспечивать ее безопасность, взяло курс на диверсификацию контактов. В частности, перевело торговлю нефтью с Китаем в юани. Кроме того, Эр-Рияд активно сотрудничает с Москвой в деле контроля глобальных цен на нефть, а также с интересом присматривается к российско-китайским глобальным инициативам (наподобие БРИКС).

Бунтует Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху фактически взял Америку в заложники – своей жестокой операцией в секторе Газа, не согласованной с американцами, он нанес серьезнейший удар по отношениям США с арабским миром (ведь Вашингтон просто вынужден был поддержать Израиль в силу специфики американо-израильских отношений). Более того, сейчас Нетаньяху фактически пытается втянуть Америку в прямой военный конфликт с Ираном (который, по мнению израильского премьера, спасет как его самого от отставки, так и Израиль от смертельной иранской ядерной угрозы).

Бунтуют и страны послабее. Венгрия постоянно вставляет палки в колеса общезападной санкционной политике в отношении Москвы. Мешает принимать самые жесткие антироссийские (и самые самоубийственные для самой Европы, что и нужно США) санкции наподобие углеводородного эмбарго. Голос подает даже Грузия, чье руководство прямо угрожает Вашингтону пересмотром двусторонних отношений за то, что американцы давят на Тбилиси в вопросе открытия второго фронта против России и навязывания ценностей ЛГБТ для местного населения. Дошло то того, что грузинские власти зондируют почву на предмет восстановления отношений с Москвой.

Однако самым опасным бунтующим союзником является Украина. Режим Зеленского, не получающий от Вашингтона нужных вооружений и в то же время ощущающий слабость американского руководства (тем более в переходный период), стремится сделать примерно то же, что и Нетаньяху – втянуть США в войну на своей стороне. Вот только война с Ираном – это одно, а с ядерной Россией – совершенно другое. При этом американцы не способны помешать главе киевского режима устроить самые бесчеловечные провокации для реализации его целей – вплоть до ядерных постановок.

По идее, в этой ситуации американцы должны пойти на минимизацию ущерба. Попытаться дипломатически урегулировать отношения с теми союзниками, с которыми еще можно это сделать, а также позволить противникам разобраться с теми, кто окончательно вышел из-под контроля. Однако для такого геополитического решения во главе США должны стоять трезвые, прагматичные лидеры – а где их взять?