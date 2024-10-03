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    «Друзья мира» опасны для Зеленского

    @ REUTERS

    3 октября 2024, 11:50 Мнение

    «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    На полях Генеральной ассамблеи ООН Китай и Бразилия провели встречу с представителями ряда стран Глобального Юга по вопросу урегулирования украинского кризиса.

    Объединение стран, которые поддерживают китайско-бразильскую концепцию достижения мира на Украине, получило название «Друзья мира». В основе плана, который предлагают Пекин и Бразилиа, лежит прекращение огня по текущей линии соприкосновения, после чего должна пройти конференция с участием всех заинтересованных сторон. В концепции также содержатся пункты о нерасширении конфликта, отказа от ударов по мирным ядерным объектам, обмен пленными, сохранение логистических цепочек и т. п.

    Кроме Китая и Бразилии, во встрече приняли участие 11 государств Глобального Юга: Алжир, Боливия, Египет, Замбия, Индонезия, Казахстан, Кения, Колумбия, Мексика, Турция и Южная Африка. Но самое интересное то, что на встрече присутствовали два наблюдателя – Франция и Швейцария. Не совсем понятно, что они там делали. Присутствие французов и швейцарцев вызвало удивление главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам китайских дипломатов, Франция и Швейцария настойчиво просили разрешить их дипломатам присутствовать на столь важном мероприятии. Это выглядит достаточно странно, ведь Франция и Швейцария поддерживали так называемую формулу мира Зеленского. Более того, именно в Швейцарии состоялся «первый саммит мира», как его окрестила майданная пропаганда.

    В формуле Зеленского содержатся такие требования, как возвращение Украины к границам 1991 года и выплата Россией многомиллиардной компенсации (фактически контрибуции) Украине. Конечно, в китайско-бразильском плане и близко нет ничего подобного.

    Ранее западные политики крайне негативно отзывались о китайском мирном плане, а затем и о китайско-бразильской доктрине, которая во многом его копирует. Но самое удивительное, что Швейцария поддержала китайско-бразильский план. Выразила недовольство, что в нем не упоминается территориальная целостность Украины, но поддержала. Более того, по мнению швейцарских дипломатов, доктрина соответствует духу того самого «саммита мира».

    То есть швейцарские дипломаты заявили о том, что китайско-бразильский план не противоречит по сути «формуле Зеленского». На Украине, конечно, с этим не согласились и восприняли как большое предательство, тем более что Владимир Зеленский не раз негативно высказывался о китайско-бразильском плане. А с трибуны ООН в слегка завуалированной форме обвинил Пекин и Бразилиа в том, что они хотят добиться временной остановки конфликта, но не мира. 

    МИД Украины тоже раскритиковал Швейцарию, заявив, что разочаровано действиями Швейцарии, а единственный путь для достижения справедливого мира – это «формула Зеленского», поэтому Киев не понимает логики швейцарцев. На что МИД Швейцарии ответил лаконично: «формула Зеленского» не единственный план мира, который можно обсуждать.

    Зеленский и украинский МИД не зря волнуются. Создание платформы «Друзья мира» несет для ЗЕкоманды ряд политических опасностей.

    Самая очевидная – эта инициатива может сорвать анонсированный Украиной «второй саммит мира». Который, по замыслу Зеленского и серого кардинала Украины Андрея Ермака, должен продемонстрировать «растущую поддержку» Украины во всем мире. А это жизненно важно для пропаганды как внутри Украины, так и на Западе. А, значит, на новый «саммит» должно приехать не меньше делегаций, чем на первый, а лучше – больше.

    И, конечно, там должно быть как можно больше стран глобального Юга, чтобы майданная Украина могла заявить, что «формулу Зеленского» поддерживает не только коллективный Запад, но и глобальный Юг. Однако, чем больше стран присоединится к «Друзьям мира», тем меньше делегаций Юга приедет на «второй саммит».

    Безусловно, будут те государства, которые готовы поддержать и китайско–бразильскую резолюцию, и «формулу Зеленского», но это будет еще хуже для Киева, так как продемонстрирует, что альтернативу «формулы» поддерживают якобы ее сторонники. Если конференция «Друзей мира» сможет собрать больше делегаций глобального Юга, чем «второй саммит», то это будет сильнейшим политическим ударом по концепции Зеленского, утверждающего, что с Украиной весь мир.

    Еще большая опасность в том, что китайско-бразильские идеи могут принять на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Ранее СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит свой мирный план, который по многим аспектам похож на китайско-бразильский и предусматривает территориальные уступки со стороны Украины.

    Если же «формулу Зеленского» отвергнут и на Западе, это будет сильнейшим ударом по позиции Зеленского и его приспешников, и может стать одним из факторов наряду с военными поражениями лишения их власти.

    В ЗЕкоманде еще верят, что при военной и дипломатической поддержке Запада, они смогут разговаривать с Россией с позиции силы. Но «Друзья мира» могут нивелировать главную надежду Зеленского с Ермаком на дипломатическом поприще. Эта платформа может сыграть свою роль и в уменьшении военной поддержки майданного режима.

    12 октября в Германии состоится встреча президента Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера. На ней они будут решать, что делать с «планом победы» Зеленского. В первую очередь, давать разрешение на удары вглубь России западными ракетами или нет. Наряду с изменением ядерной доктрины России, кризисом на Ближнем Востоке, думается, на их решение может повлиять и консолидированная позиция глобального Юга. Чем больше государств за оставшееся до встречи время поддержат идею деэскалации, тем меньше у западных политиков будет желание давать Украине разрешение на удары вглубь РФ. Ведь ответ России на эти действия может быть очень серьезным. А на глобальном Юге будет понимание того, кто виноват в эскалации конфликта. 

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