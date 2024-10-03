Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.4 комментария
Имущество украинского миллиардера арестовано в России
В России арестовано имущество украинского миллиардера Александра Гереги, свидетельствуют документы.
Имущество арестовали весной, передает РИА «Новости».
Напомним, в 2022 году парламент Крыма национализировал имущество украинских олигархов, в том числе относящееся к ООО «РусЛайн Ко», учредителями которого выступали и компании Гереги. Он включен в российский санкционный список. До специальной военной операции России на Украине Герега входил в число самых богатых людей на Украине по версии украинского Forbes.