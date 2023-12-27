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Ральф Шумахер рассказал о состоянии брата
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал состояние своего брата Михаэля, сообщает газета Bild.
По его словам, жизнь иногда несправедлива, Михаэлю часто везло в жизни, но произошел трагический инцидент. Шумахер добавил, что новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но все, как раньше, передает RT.
Ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт заявил, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер демонстрирует прогресс в восстановлении от черепно-мозговой травмы.
Напомним, в 2013 году Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому.
В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер уже не прикован к постели, однако ему все еще требуется дорогое лечение.