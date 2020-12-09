В США включили Ту-160М с двигателем НК-32-02 в список значимых достижений

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160М с новейшими двигателями НК-32-02 вошел в список наиболее значимых мировых достижений в области двигателестроения за 2020 год, составленный ведущим профильным американским журналом Aviation Week & Space Technology.

«Российский модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М совершил полет с модернизированными двигателями НК-32-02 3 ноября. Разработанные заново компрессор и лопатки турбины, а также улучшенное охлаждение увеличили топливную эффективность турбореактивного двухконтурного двигателя, способного работать в режиме форсажа», – передает ТАСС текст материала.

Ту-160М с двигателем НК-32-02 стал единственным примером российского двигателестроения, включенным в список издания.

Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02. Самолет взлетел с аэродрома Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова, полет продолжался более двух часов на высоте 6 тыс. метров.