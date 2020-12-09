Московские ТЦ решили жестче штрафовать за несоблюдение мер против коронавируса

Контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19 усилят в торговых центрах и магазинах столицы перед Новым годом, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«В предновогодние дни контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в торговых центрах и магазинах будет усилен. Будет проверено обеспечение безопасной для посетителей социальной дистанции в торговых залах и очередях, ношение масок и перчаток, наличие обеззараживающих средств и так далее», – передает ТАСС слова Немерюка. По его словам, в новогодние праздники в Москве также будут контролировать ситуацию с обеспечением эпидбезопасности посетителей и работников торговых предприятий.

Как сообщали в столичном управлении Роспотребнадзора, за нарушения мер профилактики COVID-19 заведениям грозят штрафы или приостановка деятельности. Штраф за такие нарушения составляет до 300 тыс. рублей. Если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то он может составить до 1 млн рублей, либо деятельность заведения могут приостановить на срок до 90 дней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года срок действия ограничений, введенных в российской столице из-за распространения коронавируса.

Во вторник Собянин дополнительно выделил из городского бюджета 1,6 млрд рублей на закупку препаратов от COVID-19 для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, которые проходят лечение на дому. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.