В Госдуме призвали Роскомнадзор наказывать СМИ-иноагенты за отсутствие маркировки

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи призывает Роскомнадзор более активно применять меры ответственности в отношении СМИ – иностранных агентов, нарушающих требования о маркировке своих материалов, заявил глава комитета Александр Хинштейн.

«Мы наблюдаем, что эти требования закона СМИ-иноагентами не соблюдаются. И никакой маркировки, как предписано законом, они не делают. Комитет считает, что подобные факты недопустимы, исходим из того, что Роскомнадзор должен здесь более активно применять требования закона. В том числе у Роскомнадзора сегодня есть право штрафовать, накладывать административную ответственность», – цитирует ТАСС Хинштейна.

По его словам, правоприменительная практика по таким правонарушениям пока не сформирована. «Пришло время начинать такую практику формировать. Мы считаем, что сегодня определенная интеллигентность Роскомнадзора воспринимается СМИ-иноагентами в качестве проявления слабости», – отметил он. Хинштейн призвал ведомство определиться с позицией по вопросу привлечения к ответственности таких СМИ за невыполнение требований об обязательной маркировке.

В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.

Согласно действующему в России законодательству, СМИ, которые получают деньги из-за рубежа, должны сами сообщать об этом с помощью специальной маркировки. При этом на Западе сами интернет-платформы принудительно подвергают такой маркировке подобные СМИ.

Согласно нормам Кодекса об административных правонарушениях, несоблюдение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента влечет штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц – 50 тыс. рублей, для юридических лиц – 500 тыс. рублей. В случае повторного совершения таких деяний санкции возрастут для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц–- до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – до 1 млн рублей.