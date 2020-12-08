На Украине возник дефицит вакцины от гриппа

На Украине в феврале прогнозируется рост заболеваемости гриппом из-за дефицита вакцины от вируса, сообщили министерстве здравоохранения страны.

По статистике украинского министерства здравоохранения, в декабрь страна вошла без эпидемии гриппа, а по ОРВИ эпидпорог незначительно превышен – болеют 524,5 человека на 100 тыс. населения. Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан отмечает, что это традиционная для декабря ситуация. «Это естественное явление, которое фиксируется 20-30 лет с гриппом и ОРВИ. Сильный рост заболеваемости будет в феврале», – передает его слова «Вести.ua».

Однако сделать прививку от гриппа смогут не все, поскольку на Украине наблюдается дефицит вакцины. Аптечная справочная служба выдает только четыре аптеки, где в наличии есть вакцина: две в Одессе, по одной в Павлограде и Каменском.

В частных клиниках вакцину также не найти. «Я два дня подряд обзванивала все клиники Киева, хотела привиться от гриппа, чтобы хоть эту заразу, если прилипнет, перенести нормально. И только в одной нашла – кто-то отказался от «Ваксигриппа». Да, заплатила больше тысячи, но лечение дороже может обойтись», – рассказала жительница Киева Анна.

«В этом году, как никогда, бум на прививки от гриппа. И она действительно нужна. Неизвестно, когда будет вакцина от ковида и насколько она будет эффективна, а грипп-то никуда не делся. Он у нас каждый год, даже два раза в год, поэтому нужно прививаться. В этом году вовремя заказали, вовремя сертифицировали, но мало. Каждый город сам считает, сколько ему надо вакцин столько и закупает. Частные клиники закупают по мере необходимости, и если спрос будет – купят еще. К тому же в этом году, можно сказать, сезон гриппа еще не начался, хотя ежегодно он приходит где-то в ноябре. Пик же будет в конце января – в феврале, на праздники население ездит, общается», – сказал директор Киевского центра клинической иммунологии Олег Назар

Он пояснил, что время привиться от гриппа еще есть, так как вакцина дает быстрый всплеск антител, и за три-пять дней они уже появляются в организме в достаточном количестве.

Между тем, по словам одного из сотрудников МОЗ, с закупками вакцин в этом году не торопятся из-за того, что в прошлом году вакцинация от гриппа провалилась. «На Украину в прошлом году поставили 500 тыс. доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 тыс. человек. До этого также половину закупленных вакцин пришлось утилизировать. Покупать больше, чем используется, нет смысла», – пояснил он.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Через некоторое время Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной».