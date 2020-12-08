На Украине возник дефицит вакцины от гриппа

Взгляд
8 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 16:50  |  vz.ru
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Россиянам придется переплатить за дешевую говядину

Россиянам предлагают потерпеть рост цен на говядину ради будущего отрасли Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Россия добилась больших успехов в производстве мяса птицы и свинины. Но есть еще одна стоящая особняком мясная отрасль – это производство говядины. И она находится сейчас на этапе становления. И чтобы этой отрасли выжить, цены на говядину на российских прилавках должны стать выше. Насколько подорожает говядина?  Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Google обяжут вылавливать российских мошенников

Интернет-гигантов обяжут фильтровать всю недобросовестную рекламу Zuma/ТАСС
Google уличили в размещении сомнительного контента на своих рекламных площадках – объявления, где мошенники обещали выплаты компенсаций от государства при условии ввода данных банковской карты. Защитить пользователя от аферистов, считают эксперты, может закон, который привлечет к ответственности вместе с мошенниками и разместившую их рекламу площадку. Подробности...
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Трамп отдаст власть ради мести

«Финал президентства Трампа будет грандиозным, как в фильме», – обещают источники Zuma/ТАСС
Дональд Трамп придумал «грандиозный», «в голливудском духе» финал для своего президентства, утверждают американские СМИ. А все для того, чтобы максимально усложнить жизнь Джо Байдену и попытаться вернуться в Белый дом через четыре года. Предполагалось, что проигранные выборы уничтожат Трампа, но вместо этого они превратили его в угрозу для политической системы США.  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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С американцами надо говорить напрямую

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Старая Америка оказывается естественным союзником России – не только ситуативным, но и мировоззренческим. Мы принадлежим к общей христианской цивилизации. Мы верим в то, что семья – это ценность. Мы не хотим идеологического диктата. Подробности...
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Представь, что Джон Леннон мертв

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
8 декабря 1980 года в 22 часа 50 минут человек по имени Марк Чепмен окликнул Джона Леннона, возвращающегося в свой дом на Манхэттене, и выпустил в него, одну за другой, пять пуль. На следствии Чепмен с возмущением вспоминал реплику Леннона «мы популярнее Иисуса Христа». Подробности...
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Зачем американцам Курилы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США пытаются убедить Японию ужесточить позицию по курильской проблеме. Интересам Токио это не соответствует – но разве Вашингтон волнуют такие мелочи, когда на кону более важные задачи? Подробности...
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США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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Чубайс как «смутное время» России

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

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В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

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    На Украине возник дефицит вакцины от гриппа

    8 декабря 2020, 16:30

    Текст: Елизавета Булкина

    На Украине в феврале прогнозируется рост заболеваемости гриппом из-за дефицита вакцины от вируса, сообщили министерстве здравоохранения страны.

    По статистике украинского министерства здравоохранения, в декабрь страна вошла без эпидемии гриппа, а по ОРВИ эпидпорог незначительно превышен – болеют 524,5 человека на 100 тыс. населения. Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан отмечает, что это традиционная для декабря ситуация. «Это естественное явление, которое фиксируется 20-30 лет с гриппом и ОРВИ. Сильный рост заболеваемости будет в феврале», – передает его слова «Вести.ua».

    Однако сделать прививку от гриппа смогут не все, поскольку на Украине наблюдается дефицит вакцины. Аптечная справочная служба выдает только четыре аптеки, где в наличии есть вакцина: две в Одессе, по одной в Павлограде и Каменском.

    В частных клиниках вакцину также не найти. «Я два дня подряд обзванивала все клиники Киева, хотела привиться от гриппа, чтобы хоть эту заразу, если прилипнет, перенести нормально. И только в одной нашла – кто-то отказался от «Ваксигриппа». Да, заплатила больше тысячи, но лечение дороже может обойтись», – рассказала жительница Киева Анна.

    «В этом году, как никогда, бум на прививки от гриппа. И она действительно нужна. Неизвестно, когда будет вакцина от ковида и насколько она будет эффективна, а грипп-то никуда не делся. Он у нас каждый год, даже два раза в год, поэтому нужно прививаться. В этом году вовремя заказали, вовремя сертифицировали, но мало. Каждый город сам считает, сколько ему надо вакцин  столько и закупает. Частные клиники закупают по мере необходимости, и если спрос будет – купят еще. К тому же в этом году, можно сказать, сезон гриппа еще не начался, хотя ежегодно он приходит где-то в ноябре. Пик же будет в конце января – в феврале, на праздники население ездит, общается», – сказал директор Киевского центра клинической иммунологии Олег Назар

    Он пояснил, что время привиться от гриппа еще есть, так как вакцина дает быстрый всплеск антител, и за три-пять дней они уже появляются в организме в достаточном количестве.

    Между тем, по словам одного из сотрудников МОЗ, с закупками вакцин в этом году не торопятся из-за того, что в прошлом году вакцинация от гриппа провалилась. «На Украину в прошлом году поставили 500 тыс. доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 тыс. человек. До этого также половину закупленных вакцин пришлось утилизировать. Покупать больше, чем используется, нет смысла», – пояснил он.

    Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.

    Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Через некоторое время Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной».


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