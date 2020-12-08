Греф заявил о желающих купить «дочку» Сбербанка на Украине

Желающие приобрести украинскую «дочку» Сбербанка есть, ведутся переговоры, однако пока нет результатов, сообщил глава российского госбанка Герман Греф.

«Что касается выхода из Украины, мне нечего сообщить дополнительно. У нас постоянно ведутся переговоры, есть желающие купить наш банк, но пока мы не имеем никакого результата, к сожалению», – цитирует ТАСС Грефа.

Ранее Сбербанк официально представил новый логотип: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зеленом цвете.

Отмечалось, Сбербанк выстраивает экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию.