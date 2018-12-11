Греф собрался создать на основе Сбербанка бренд с другим названием

Сбербанк может объединить свои продукты и услуги, в том числе нефинансовые, в новом бренде, из его названия может исчезнуть слово «банк», заявил президент организации Герман Греф.

Он заявил, что компания уже переросла понятие «банк». «Мы уже достаточно большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов как физических, так и юридических лиц», – приводят его слова «Ведомости».

При этом Греф подчеркнул, что название самого банка не может измениться по действующему законодательству. Вопрос о смене бренда ставился еще в 2017 году.

На прошлой неделе основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков также заявил, что его компания может избавиться от слова «банк».

В сентябре Сбербанк уже запустил мобильный оператор под новым брендом – «Сбермобайл».