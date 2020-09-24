Сбербанк презентовал новый логотип

Сбербанк официально представил новый логотип: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зеленом цвете.

Источник сообщал, что у каждой компании экосистемы Сбербанка теперь будет собственный цвет в логотипе. Так, например, в логотипе сервиса в сфере медицины «СберЗдоровье» вторая часть названия компании выполнена в темно-розовом цвете, у сервиса «СберЛизинг» и компании «СберСтрахование» – в зеленом, а у компании «СберРешения» – в светло-синем, передает РИА «Новости».

Вместе с тем на презентации в четверг глава «Сбера» Герман Греф сообщил о создании семейства виртуальных ассистентов «Салют»: «Наконец, вы познакомитесь с «Салютом», нашим эмоциональным виртуальным помощником, и впервые увидите целую линейку устройств от «Сбера», в которых живет наш ассистент».

Кроме того, Сбербанк обновляет формат офиса: в нем не будет бронестекол и касс, а все вопросы можно будет решить за круглым столиком с менеджером за чашкой кофе, рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

По его словам, теперь не будет «никаких барьеров, никаких бронестекол», а «система биометрии узнает вас по лицу и поможет осуществить операцию без паспорта».

Рассказывая о новом формате офисов, Ведяхин отметил, что у клиентов также будет возможность купить кофейные зерна, после чего их доставят на дом.

Летом 2019 года Сбербанк сообщил, что думает над развитием бренда «Сбер» для своей экосистемы, однако о вариантах логотипа для нее пока говорить рано.

Под экосистемой понимают бизнес или сеть бизнесов, работающих в единой или соседних рыночных нишах и взаимодействующих и между собой, и с пользователями. Например, к таким компаниям относятся Google, Amazon и Facebook.

Сбербанк выстраивает экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию.

Отмечалось, что Сбербанк становится все более технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово «банк», хотя в финансовой части бренд сохранится.