Сбербанк собрался отказаться от слова «банк» в новом логотипе

Новый логотип Сбербанка не будет содержать слово «банк», свидетельствует изображение нового товарного знака, опубликованное на сайте Роспатента.

Из материалов Роспатента следует, что заявка на регистрацию ПАО «Сбербанк России» нового товарного знака была подана в мае 2019 года и опубликована в июне 2020 года. Правообладатель в лице Сбербанка имеет исключительные права на логотип до 2029 года. Цвета логотипа – зеленый, синий, голубой, желтый, светло-зеленый, передает ТАСС.

По словам источников, новый логотип Сбербанк представит 24 сентября.

Напомним, в декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял, что Сбербанк может объединить свои продукты и услуги, в том числе нефинансовые, в новом бренде, из его названия может исчезнуть слово «банк».