Песков признался, что задумывался о завещании во время болезни коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что у него возникали мысли о написании завещания, пока он болел коронавирусом.

«Были такие мысли», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год», анонс которого во вторник показал телеканал «Россия-1».

«Ощущения очень странные от болезни в целом», – добавил он.

О госпитализации Пескова и его супруги Татьяны Навки стало известно 12 мая. 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.