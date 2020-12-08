Россияне назвали желаемые профессии для своих детей

Россияне в качестве перспективных сфер трудоустройства для своих детей видят интернет и телеком для сыновей (41%) и медицину для дочерей (25%), говорится в исследовании.

В исследовании платежного сервиса Qiwi и консалтингового агентства UXSSR приняли участие 1 тыс. человек из городов с более чем 500 тыс. жителей.

«Большинство опрошенных родителей (80%) считают, что могут подсказать и отчасти помочь детям с выбором карьерного пути. При этом наиболее перспективными для сыновей родители видят такие сферы, как интернет и телеком (41%), госслужба (18%), финансы и инвестиции (17%), предпринимательство (16%), банки, страхование, финансы, бухгалтерия (14%). Для дочерей – медицину (25%), интернет и телеком (23%), рекламу и дизайн (18%), госслужбу (18%), красоту, фитнес, спорт (16%)», – передает РИА «Новости» текст исследования.

Кроме того, аналитики выяснили, что каждый второй ребенок выбрал допкурсы без чьей-либо помощи. При этом доля самостоятельно принявших решение подростков увеличивается с возрастом: 10-13 лет – 46%, 14-17 лет – 57%. Почти половина (48%) детей посещает факультативы, которые не связаны с будущей профессией. Чуть меньше – 44% – тех, кто ходит на курсы, помогающие развиваться в определенном карьерном направлении.

При выборе дополнительных занятий родители ориентируются на интерес ребенка (89%), педагогов (49%), стоимость (44%), связь направления с будущей профессией ребенка (39%), транспортную доступность (37%). В месяц на занятия для одного ребенка 33% родителей готовы потратить 1-3 тысячи рублей.

Среди направлений курсов мальчики предпочитают спортивные секции и фитнес (73%), иностранные языки (36%), компьютерные курсы (24%), робототехнику (16%), а также музыку, вокал, танцы (14%). Девочки чаще всего занимаются на таких курсах, как музыка, вокал, танцы (53%), спортивные секции и фитнес (45%), иностранные языки (40%), рисование, дизайн, архитектура (25%) и рукоделие (13%).

Самыми популярными направлениями компьютерных курсов стали: основы программирования (55%), веб-дизайн и создание сайтов (28%), введение в компьютерные технологии (28%), интернет и безопасность в сети (25%), а также продвинутое программирование (22%). Компьютерные курсы пользуются большей популярностью в Москве и Петербурге, нежели в других городах: здесь их посещают 24% детей. Их также чаще выбирают в семьях с высоким достатком (26%).

Ранее вице-президент сервиса по поиску работы Superjob Елена Никифорова рассказала, какие направления в образовании считаются наиболее перспективными.