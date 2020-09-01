Названы самые перспективные направления в образовании

|
1 сентября, вторник | Последнее обновление — 10:18 | vz.ru
Разделы
США ослабляют доллар послевоенными методами
Лукашенко остается с Белоруссией
Севастополь ищет дорогу к самодостаточности
США провоцируют Китай «шестью принципами» Рейгана
За пожар в Анапе ответят «дикари»
В Россию импортируют идеологию намеренного разрушения семьи
Сергей Худиев, публицист, богослов
Ничего хорошего нельзя сказать про обычай «женского обрезания». Но люди его хотя бы не вводили, а унаследовали из тьмы веков. А вот мода на ЛГБТ вообще и «перемену пола» в особенности находится пока что на подъеме – и энергично продвигается по всему миру. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Евразийская экономическая интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Подробности...
Как СССР стал великой танковой державой
Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Появилось изображение будущего китайского авианосца
ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метровПодробности...
Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения
Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре годаПодробности...
Порвался самый большой флаг Украины
Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флаговПодробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
© 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
На главную страницу •