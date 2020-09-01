Названы самые перспективные направления в образовании

Вице-президент сервиса по поиску работы Superjob Елена Никифорова рассказала, какие направления в образовании считаются наиболее перспективными.

«Различные исследования в этом направлении однозначно говорят о том, что техническое, биотехническое и IT направление наиболее востребованы и прямо сейчас, и в долгосрочной перспективе», – передает RT слова Никифоровой.

Также, по мнению эксперта, перспективными считаются человекоориентированные сферы – все, что относится к коммуникации с людьми, например, образование, сфера услуг, психология, медицина.

«Мне не очень нравится говорить, что есть «неперспективные» направления, потому что каждая сфера необходима и значима, а каждый специалист - ценная единица рынка труда. Смысл в том, что учиться чему-то одному сейчас неэффективно, потому что все профессии будут жить на стыке различных компетенций. Это связано с автоматизацией и роботизацией всех процессов», – пояснила Никифорова.

В августе директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина сообщила, что каждая шестая компания ждет появления новых профессий в ближайшие шесть-десять лет.