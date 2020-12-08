Путин внес в Госдуму законопроект о детских школах искусств

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об особом регулировании детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.

Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации». Документ содержит положения, которые позволят создать необходимые условия для сохранения и развития уникальной отечественной системы подготовки творческих кадров. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Согласно инициативе, предлагается учитывать результаты обучения в детской школе искусств при приеме в профильные училища и вузы. Данное положение направлено на приоритетный прием на обучение наиболее одаренных поступающих.

Организация работы таких школ передается региональным министерствам культуры, а утверждение порядка образовательной деятельности в них – Минкультуры России по согласованию с Минпросвещения. Это позволит министерству утверждать методики преподавания творческих предметов.

Минкультуры, согласно проекту, также сможет устанавливать для образовательных организаций контрольные цифры приема по специальностям и направлениям. Это касается обучения высшего образования в области искусств за счет средств федерального бюджета. Правительство утвердит порядок осуществления этого полномочия. Новый порядок может вступить в силу с 2022/2023 учебного года.

В понедельник Путин напомнил министру культуры Ольге Любимовой, что детские школы искусств недопустимо превращать «в кружки при домах пионеров».