Путин призвал не допустить превращения детских школ искусств в кружки

Детские школы искусств недопустимо превращать «в кружки при домах пионеров», напомнил президент Владимир Путин министру культуры Ольге Любимовой.

«Я уже несколько раз говорил о том, что их не нужно превращать в кружки при домах пионеров, как это было в советское время», – передает слова главы государства ТАСС.

«Все-таки и в советское же время были созданы и музыкальные школы, и школы искусств, там все-таки немножко другой уровень, цели другие у них и уровень подготовки преподавателей совсем другой», – пояснил Путин. Президент попросил Любимову отдельно доложить ему о позиции Минкульта по этому вопросу.

Ранее Любимова заявила, что Министерство культуры планирует модернизацию более 400 школ искусств в ближайшие три года, к концу 2020 года будет модернизирована 151 школа в 36 регионах.