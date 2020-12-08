Мадуро захотел встретиться с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду, что сможет посетить Москву и встретится с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 году.

Мадуро заявил об этом на встрече с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах, передает РИА «Новости».

«Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина», – сказал он.

Политик также выразил уверенность, что члены новой Национальной ассамблеи также вскоре посетят Москву.

Ранее после парламентских выборов в Венесуэле Мадуро заявил, что всем политическим силам страны следует вступить в переговоры.

Напомним, более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия. Глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что выборы депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы «не будут отражать волю народа», так как являются «подтасовкой и фальсификацией».

В ответ глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал Помпео зомби.