Мадуро в день выборов призвал оппозицию Венесуэлы к диалогу

После парламентских выборов в Венесуэле всем политическим силам следует вступить в переговоры, заявил президент страны Николас Мадуро.

Он заявил, что «согласен с идеей» экс-главы кабмина Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро о необходимости «общенационального диалога с участием всех политических партий Венесуэлы». Мадуро пояснил, что речь идет как о политических силах, принявших участие в выборах, так и о тех, кто в выборах не участвовал. Диалог должен вестись при «участии всех секторов экономики и общества», сказал он. По словам президента, требуется провести «оценку национальной повестки, повестки экономического восстановления», передает РИА «Новости».

Напомним, более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия. Помпео заявил, что выборы депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы «не будут отражать волю народа», так как являются «подтасовкой и фальсификацией». В ответ глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал Помпео зомби.