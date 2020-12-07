Глава МИД Венесуэлы назвал Помпео зомби

В ответ на критику парламентских выборов в Венесуэле глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал руководителя Госдепа США Майкла Помпео зомби.

«Зомби заговорил!» – заявил в ответ на нападки Помпео венесуэльский министр, напомнив, что президент США Дональд Трамп жалуется на «фальсификации на выборах в США». Арреаса призвал Помпео «спокойно и смиренно» признать, что в Венесуэле нынешние власти США «потерпели полный провал». Каракас выразил надежду, что «скоро дипломатия вернется в госдепартамент и Белый дом», передает РИА «Новости».

Напомним, в Венесуэле проходят выборы в однопалатный парламент. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия. Помпео заявил, что выборы депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы «не будут отражать волю народа», так как являются «подтасовкой и фальсификацией».