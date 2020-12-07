В Чехии запретили пить спиртное на улице и ограничили работу баров

Правительство Чехии запретило людям пить спиртное на улице и ограничило работу заведений общепита до 20.00, сообщил глава минздрава страны Ян Блатны.

«Правительство вняло проблемам предпринимателей и остальных сограждан и разрешило с 3 декабря возобновить работу всех магазинов, а также служб быта и заведений общепита с условием, что последние будут заканчивать работу в 22 часа, а внутри своих помещений будут размещать посетителей с учетом необходимых санитарных норм. Однако многие рестораны и бары нарушили эти нормы», – сказал Блатны на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

По данным полиции, только в Праге десятки ресторанов и баров были открыты в пятницу и в выходные далеко за полночь, при этом посетители не соблюдали санитарных мер по размещению за столиками. Многие из них распивали алкоголь у стойки или вне заведений, на улице, поскольку этому способствовала теплая погода. То же самое, отметила полиция, происходило во многих других городах. Точные данные о количестве нарушений полиция намерена предоставить в ближайшие дни.

По словам министра, в связи с этим с 9 декабря работа заведений общепита ограничивается до 20.00, также запрещается после этого времени выдача алкоголя через окна. Одновременно отменяется объявленное с 3 декабря разрешение на употребление спиртного в общественных местах.

За нарушение данных мер будут штрафы – до 50 тыс. крон (около 2,2 тыс. долларов) для физических лиц и до 3 млн крон (около 133 тыс. долларов) для предпринимателей.

Режим ЧС был введен в Чехии 5 октября. В понедельник правительство обратилось к парламенту с просьбой продлить его до 11 января.