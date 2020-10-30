Режим ЧС по коронавирусу в Чехии продлили до 20 ноября

Правительство Чехии продлило до 20 ноября режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за распространения коронавируса.

«Палата депутатов одобрила продление чрезвычайного режима до 20 ноября 2020 года. Правительство должно проинформировать депутатов о дальнейших мерах до его окончания», – сообщается в Twitter чешского правительства.

Режим ЧС был введен в стране 5 октября на 30 дней. За последние сутки в республике выявлено более 13 тыс. заболеваний коронавирусом. Число заболевших достигло 178 тыс. 578 человек.

Ранее чрезвычайный режим по коронавирусу продлили на Украине.