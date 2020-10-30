Режим ЧС по коронавирусу в Чехии продлили до 20 ноября

Взгляд
30 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
Разделы

Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
Перейти в раздел…

ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Как разлюбить коммунистических чикатил

Дмитрий Ольшанский, публицист
В конце двадцатого века Россия оказалась единственным освобожденным от коммунизма государством бывшего СССР и восточного блока, где на смену прежнему строю пришло... ничего. Подробности...

Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Это заставляет задуматься о многом. О том, например, как вообще поставлен надзор спецслужб за теми, кто выходит на свободу после отсидки по экстремистским статьям. Отсидки длительной, по статьям априори тяжелым. Да и поставлен ли такой надзор вообще. Подробности...

Грозят ли России польские проблемы с абортами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим перенесение технологии «цветных революций» в область мировоззренческого противостояния. Украинский Майдан и, еще больше, движение Black Lives Matter показали, что можно очень успешно достигать политических целей, создавая хаос на улицах. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

Перейти в раздел…

Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
Подробности...

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Против главы КС Украины завели дело о госизмене из-за недвижимости в Крыму
    Губернатор отчитал чиновников омского минздрава после скандала со скорыми Европа допустила возможность провала в разработке вакцины от COVID-19 МИД отреагировал на статью Guardian о «деле Навального» Детский омбудсмен рассказала о состоянии мальчика из лесной хижины в Балашихе
    После землетрясения в Турции зафиксировано более 20 афтершоков Роскомнадзор пообещал пресекать оскорбляющие верующих публикации Турецкая лира обвалилась до минимума после землетрясения Выявлено опасное влияние коронавируса на сердце
    Россияне купили туров с кешбэком на 1 млрд рублей Эксперт предложил восполнить нехватку врачей в России иностранцами Эксперт спрогнозировал результат выборов в парламент Грузии Грузинские футболисты отказались тренироваться на голодный желудок

    Главная тема


    Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

    проблемы с наличием


    Минпромторг выявил сложности с медицинским кислородом в 20 регионах

    большие ставки


    Букмекеры назвали победителя президентских выборов в США

    «кумир для детей»


    Собчак отреагировала на резкое заявление Нурмагомедова в адрес Макрона

    Видео

    Журнал Charlie Ebdo


    Без богохульства Франция перестанет быть Францией

    «сонный Джо»


    Кандидат в президенты США проявил недостатки Брежнева

    продажа из резервов


    Россия нашла новый способ озолотиться

    Большой террор


    Почему сталинские палачи сходили с ума

    Теракт в Ницце


    Вадим Трухачёв: Франция споткнулась о несовместимость ценностей

    польские волнения


    Сергей Худиев: Грозят ли России польские проблемы с абортами

    Яблоко от яблони


    Юрий Васильев: Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    В Тарусе вернули улицам дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?

    Режим ЧС по коронавирусу в Чехии продлили до 20 ноября

    30 октября 2020, 19:21

    Текст: Абдулла Шакиров

    Правительство Чехии продлило до 20 ноября режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за распространения коронавируса.

    «Палата депутатов одобрила продление чрезвычайного режима до 20 ноября 2020 года. Правительство должно проинформировать депутатов о дальнейших мерах до его окончания», – сообщается в Twitter чешского правительства.

    Режим ЧС был введен в стране 5 октября на 30 дней. За последние сутки в республике выявлено более 13 тыс. заболеваний коронавирусом. Число заболевших достигло 178 тыс. 578 человек.

    Ранее чрезвычайный режим по коронавирусу продлили на Украине.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •