Запуск первого индийского космонавта решили отложить на год из-за пандемии

Первый полет на орбиту индийского космического корабля «Гаганьян» с человеком на борту, планировавшийся на декабрь 2022 г, будет, скорее всего, отложен на год из-за пандемии коронавируса, заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

«Эта миссия будет отложена на год из-за COVID-19. На более поздние сроки также перенесены первый и второй испытательные запуски космического корабля в беспилотном режиме, намечавшиеся на начало и конец 2021 года», – передает ТАСС слова Сивана.

По его словам, в настоящее время также пересматривается график запуска индийского орбитального аппарата к Венере из-за задержек в его разработке, вызванных ситуацией с пандемией. «Возможности для отправки нашей станции к Венере появятся либо в 2024, либо в 2026 году», – уточнил он.

Напомним, 10 февраля в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в рамках международного сотрудничества началась подготовка четверых представителей Индийской организации космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) в качестве кандидатов для полета в космос.