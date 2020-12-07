Депутат Госдумы назвала клеветой видео о грубости в адрес многодетной матери

Депутат Госдумы с Краснодарского края Наталья Боева намерена обратиться в полицию и пожаловаться на клевету о якобы некорректном обращении с попросившей у нее помощи женщиной, сообщили в пресс-службе краснодарского регионального отделения «Единой России».

В пятницу в кубанских пабликах соцсетей появился ролик от имени многодетной матери, в котором женщина за кадром рассказывает, что обратилась к депутату Госдумы Наталье Боевой через Facebook с просьбой помочь с лечением сына, поскольку денег после лечения коронавируса в семье не осталось. В видео приводится скрин переписки, из которой следует, что ее собеседник, пишущий с аккаунта депутата и якобы находящийся с ней на связи, отказывает в помощи с использованием фраз: «Зачем рожали, если не тянете? В конце концов, сдайте в детдом».

Позже депутат подтвердила, что в видео показана ее страница в Facebook, но «на ней на самом деле нет той переписки, которая показана». При этом Боева отметила, что готова выслушать женщину и помочь ей, если она, действительно, существует и нуждается в ее помощи, передает РИА «Новости».

«Она планирует подавать заявление в полицию. Еще не подала. По факту клеветы. Нет на их округе такой мамы многодетной с ребенком-инвалидом. Она подает не на маму, а по факту (клеветы)», - сообщили в пресс-службе регионального отделения парторганизации в понедельник.

В июле Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 150 тыс. рублей за хамство чиновников. Поправками предлагается скорректировать понятие оскорбления, которое сейчас в КоАП определяется как унижение чести и достоинства.

В январе президент Владимир Путин заявил, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей. «Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты. Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления», – подчеркнул глава государства.