Госдума одобрила введение штрафов за хамство чиновников

Государственная дума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 150 тыс. рублей за хамство чиновников. Поправками предлагается скорректировать понятие оскорбления, которое сейчас в КоАП определяется как унижение чести и достоинства.

Законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым чиновников будут дисквалифицировать на срок до года за хамство, а при повторном случае – до двух лет. Также предлагается ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тыс. рублей, при повторном правонарушении – от 100 до 150 тыс., передает РИА «Новости».

Кроме того, предлагается изменить понятие оскорбления – сейчас это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Авторы законопроекта предлагают дополнить формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

В последнее время нередко поступают сообщения о неоднозначных и оскорбительных высказываниях со стороны чиновников.

Так, чиновница из Энгельса в социальных сетях негативно высказалась о правительственных выплатах на детей, заявив, что стоило бы поддержать пожилых, а не «скулящих» рожающих, из-за чего была временно отстранена от должности. Впоследствии чиновницу обещали уволить.

Также министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова сказала, что в регионе «никто не умер от голода» во время распространения коронавируса. Позднее чиновница извинилась перед испытывающими материальные трудности жителями региона.

В январе президент Владимир Путин заявил, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей. «Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты. Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления», – подчеркнул глава государства.

После этого партия «Единая Россия» разработала проект «о хамстве чиновников», поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штрафы за оскорбления до 150 тыс. рублей и дисквалификацию для госслужащих.