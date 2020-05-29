Министр в Бурятии объяснила слова о том, что «никто не умер от голода» во время коронавируса

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед испытывающими материальные трудности жителями региона за высказывания о том, что в регионе «никто не умер от голода».

Ранее местный телеканал «Ариг Ус» распространил информацию о том, что на заседании комитета Народного Хурала (парламента) Бурятии по бюджету, налогам и финансам депутат Игорь Бобков задал вопрос главе регионального Минэкономики о ситуации с обеспеченностью продовольствием. В ответ на это Кочетова напомнила об оказываемых федеральных и региональных мерах поддержки и сказала, что в регионе «с голода еще никто не умер», передает РИА «Новости».

«В ответе и моем выражении о том, что «никто не умер», подразумевается, что количество мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровне введено своевременно и оперативно. … Эта фраза была сказана во время чрезвычайно эмоционального доклада. … И после этого депутат Бобков продолжал вносить панические призывы о том, что все плохо и нас ждет голод. Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова», – написала Кочетова в Facebook.

Кочетова была назначена на должность министра экономики Бурятии в начале марта 2020 года, ее кандидатуру согласовали депутаты Народного Хурала республики.

С февраля 2018 года по декабрь 2019 года она занимала должность замминистра промышленности и торговли Бурятии. До этого работала в администрации Улан-Удэ на разных должностях, в том числе на должности начальника управления экономики и финансов rомитета по образованию.

В январе президент Владимир Путин заявил, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей. В конце апреля ЕР разработала проект о штрафах для чиновников за хамство.

Между тем, газета ВЗГЛЯД сообщала, что иногда борьба с хамством чиновников доходит до «перегибов».