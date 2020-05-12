Саратовскую чиновницу решили уволить из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил глава муниципального района Саратовской области Андрей Стрельников.

«Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали», – передает РИА «Новости» текст сообщения Прозоровой, опубликованного в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте».

В администрации района рассказали, что на время проверки чиновницу отстранили от занимаемой должности, в скором времени ее уволят, сообщил портал «Регион 64».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о беспрецедентных мерах поддержки семьей, анонсированных президентом России Владимиром Путиным.

Напомним также, в конце апреля саратовский министр и глава аппарата губернатора региона Олеся Горячева ушла в отставку после скандала с закупкой медицинских масок.

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