Рособоронэкспорт с начала года продал вооружений на 10 млрд долларов

Рособоронэкспорт (входит в Ростех) за 11 месяцев 2020 года поставил вооружений за рубеж на сумму 10 млрд долларов, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«На сегодняшний день уже около 10 млрд, и я думаю, что до конца декабря мы достигнем плановых показателей. Как правило, максимальное количество отгрузок идет в конце года», – передает РИА «Новости» слова Чемезова.

Он добавил, что Рособоронэкспорт (планирует поставить в 2020 году вооружений за рубеж на сумму 12,8 млрд долларов. Последние несколько лет Рособоронэкспорт ежегодно поставлял за рубеж военную технику на сумму чуть более 13 млрд долларов.

«В этом году объемы практически не изменятся, план поставок, который мы рассчитываем выполнить, – 12,8 млрд долларов. Небольшое снижение спроса было, и оно связано с тем, что наши партнеры были вынуждены отозвать часть средств из оборонного бюджета на борьбу с коронавирусом», – сказал Чемезов.

Глава Ростеха пояснил, что из-за пандемии COVID-19 было прекращено авиасообщение между странами, что существенно затруднило выполнение оружейных контрактов.

Чемезов подчеркнул, что несмотря на это в этом году Рособоронэкспорт смог сохранить портфель заказов на уровне традиционных для себя 50 млрд долларов.

В ноябре 2019 года Чемезов заявил, что «Рособоронэкспорт» продаст в 2019 году оружие за рубеж на сумму не менее 13,7 млрд долларов.