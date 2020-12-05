На Украине возбудили дело против архитектурного бюро из Австрии за строительство в Крыму

Украинская прокуратура Крыма по обращению МИД Украины возбудила уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, участвующего в строительстве оперного театра в Севастополе, сообщил спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД страны Алексей Макеев.

«Вчера (в пятницу – прим. ВЗГЛЯД) на обращение МИД Украины прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе. Украина запустила также внутригосударственные процедуры для введения против бюро санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым», – написал он на своей странице в Facebook.

Он также призвал ответственный иностранный и украинский бизнес отказаться от любых проектов Coop Himmelblau.

«Мы не будем терпеть такого откровенного игнорирования украинского суверенитета и сотрудничества с российской оккупационной администрацией. Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд на Украину, а международное реноме этой компании испытает серьезные потери. Теперь с именем этого бюро будет связано позорное пособничество оккупантам в совершении международного преступления, а его руководитель Вольф Прикс еще долго не избавится от клейма «карманного архитектора Кремля», – добавил Макеев.

Ранее бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев высказался о российско-украинских отношениях после воссоединения России с Крымом, назвав полуостров частью России.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.