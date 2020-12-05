Канделаки оценила принятие в США «акта Родченкова»

Взгляд
5 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 16:46  |  vz.ru
Разделы

«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
Перейти в раздел…

Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением не считаясь даже с собственной жизнью отстаивать свои убеждения. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему данные Азербайджана о жертвах в Карабахе вызывают сомнения

Считается, что одержать победу в Карабахе азербайджанской армии помогли сирийские боевики Алексей Куденко/РИА Новости
Баку озвучил свои потери в боях за Карабах. Названное число почти совпадает с числом жертв с армянской стороны. При этом раненых у Баку оказалось вдвое меньше, чем погибших. Однако, согласно военной теории, атакующая армия всегда теряет больше, чем та, что обороняется. И раненых обычно в два-три раза больше, чем павших. Стоит ли верить бакинским сводкам? Да и вообще все ли жертвы войны подсчитаны? Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Слухи о смерти литературы верны, но преждевременны

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Технологии развиваются в таком направлении и такими темпами, что слепить фильм, где у тебя будут играть, как настоящие, Аль Пачино и даже Данила Козловский, скоро будет проще, чем придумать для них достойную историю. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Для всего мира Россия будет той страной, которая первая стала говорить о необходимости менять правила игры, первая бросила вызов уходящему гегемону и настойчиво работала над построением нового миропорядка. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Почему украинцы разлюбили венгров

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Национал-радикальные «ястребы» уже призывают занести на сайт «Миротворец» всех носителей венгерского гражданства на Украине, помогая разжигать ситуацию, которая потенциально грозит стране очередным гражданским конфликтом. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 7 комментариев

Чубайс как «смутное время» России

Обсуждение: 7 комментариев

Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
Подробности...

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
Подробности...

Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
Как вы относитесь к личности Анатолия Чубайса?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально
В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку?
  • Да, чем раньше, тем лучше

  • Готов, но чуть позже

  • Не планирую прививаться
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минздрав установил предельную цену на «Спутник V»
    Путин заявил, что Россия будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями Путин сказал, что обеспечивает морально-этическое лидерство России Соратник Чубайса оценил его перспективы на новом посту Украинский футболист назвал Крым российским
    Подозреваемые признались в убийстве семьи в Подмосковье Рогозин представил стрелковое оружие от Роскосмоса Названы способы снижения платы за ЖКХ В США назвали уникальные блюда русской кухни
    В ООН объяснили предсказание «катастрофического» 2021 года Канделаки оценила принятие в США «акта Родченкова» Познер описал феномен нелюбви россиян к себе Соседи рассказали подробности убийства семьи в Подмосковье

    Главная тема


    Трамп сделал из США допингового жандарма

    город Новомосковск


    Вручение ветерану медали «75 лет Победы» привело к скандалу на Украине

    дроны противника


    В России начали создавать новое оружие для борьбы с беспилотниками

    отрицательный персонаж


    Боярский резко раскритиковал Д’Артаньяна

    Видео

    конфликт в Закарпатье


    Украина втягивает Европу в новую войну

    новая дивизия


    Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде

    обход санкций


    Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

    бывший ссср


    Россия спасает Киргизию от разорения

    запрещенное оборудование


    На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

    модель развития


    Петр Акопов: Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

    мгновенная синергия


    Герман Садулаев: Лучшее в России случается, когда народ верит власти

    гражданский конфликт


    Андрей Манчук: Почему украинцы разлюбили венгров

    на ваш взгляд


    Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?

    Канделаки оценила принятие в США «акта Родченкова»

       5 декабря 2020, 16:29
    Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press
    Текст: Абдулла Шакиров

    Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала принятый в США «акт Родченкова», представив, как аналогичный закон действовал бы на американских спортсменов, если бы был принят в России.

    «Будь у нас принят такой же закон, великие американские «допингисты» могли бы обжить российские колонии, будучи экстрадированными даже из других стран. Ну, а охота американцев за предполагаемыми преступниками в других странах – история известная», – написала она в своем Telegram-канале.

    Канделаки отметила исключение из «акта Родченкова» профессиональных лиг США, заявив, что «плевать они хотели на кодекс WADA». Как подчеркнула телеведущая, из закона следовало бы сразу исключить всех американских спортсменов, поскольку употребление ими стимуляторов и наркотиков вряд ли сочтут за использование допинга.

    «Стероиды, кокаин и марихуана – разве это допинг? Это залог ярких матчей. Остальные же пусть посидят в американских «Шоушенках» по десять лет. Чайную ложку для ковыряния бетона будут выдавать в качестве приятного бонуса», – высказалась Канделаки.

    Напомним, президент США Дональд Трамп подписал в субботу «акт Родченкова». Документ заявляет о праве Соединенных Штатов преследовать тех, кого они сочтут участниками допингового сговора на соревнованиях, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства и с американским присутствием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «закон Родченкова» является попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Трамп сделал из США допингового жандарма.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •