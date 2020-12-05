Калифорнии предсказали разрушительный «мегашторм» Весь остров Русский подключили к энергоснабжению 5 декабря 2020, 07:45 Текст: Антон Антонов

На острове Русский, который пострадал из-за ледяного шторма, полностью восстановлено электроснабжение, сообщили власти Приморья. Правительство региона сообщило, что «всех жителей острова Русский подключили к электроснабжению по постоянной схеме». На Русском до этого оставались обесточенными отдельные адреса, передает РИА «Новости». Напомним, большая часть Владивостока осталась без отопления и света. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Случай обледенения вантового моста во Владивостоке оказался первым в мире. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

