Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с Baltnews

Роскомнадзор направил в Facebook требование снять с российского информагентства Baltnews ограничения на распространение информации, сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба направила письмо на адрес компании Facebook Inc. с требованием в кратчайшие сроки снять ограничения на распространение в социальной сети Facebook информации российского СМИ – агентства Baltnews. Ранее аккаунт агентства был заблокирован без объяснения причин», – говорится на сайте Роскомнадзора.

В письме ведомство указало на недопустимость цензуры в отношении агентства, нарушений принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, уточняется в сообщении.

Ранее Роскомнадзор направил Facebook запрос с требованием возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК «Ставрополье».

Иностранные компании периодически закрывают доступ к российским аккаунтам и отдельным публикациям. Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1», «Царьград», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры.